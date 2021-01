Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Labrune, Eyraud... McCourt est influencé pour la vente de l'OM !

Publié le 8 janvier 2021 à 14h30 par A.M.

Alors que Frank McCourt aurait enfin décidé de vendre l'Olympique de Marseille, le Bostonien reçoit différents conseils dans ce dossier. Et entre Jacques-Henri Eyraud et Vincent Labrune, les avis divergent.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les attentions. Il faut dire que plusieurs investisseurs se sont intéressés de près à ce dossier. Ainsi Al-Walid bin Talal puis le duo Mohamed Ayachi Ajroudi-Mourad Boudjellal ont fait fantasmer les supporters de l'OM. En vain. Il faut dire qu'au-delà du sérieux de ces projets, Frank McCourt ne semblait pas décidé à vendre l'OM. Toutefois, la donne aurait clairement changé. En effet, selon les informations de Thibaud Vézirian, le Bostonien est désormais disposé à céder ses parts : « Oui l'OM est à vendre. Depuis à peu près deux mois, Frank McCourt a relancé la machine en demandant qu'on lui trouve des acheteurs. Et il semblerait que la fameuse réunion qui a duré 5 jours, avec 4 jours effectif de réunion, ait donné de bonnes clés pour une future vente avec une très bonne offre difficile à refuser ». Malgré tout, tout le monde ne semble pas sur la même longueur d'onde.

Eyraud tente de faire capoter la vente de l'OM...

En effet, toujours selon Thibaud Vézirian, journaliste indépendant, très actif sur le vente de l'OM depuis plusieurs semaines, Jacques-Henri Eyraud est le plus fervent opposant à la vente du club dans l'entourage de Frank McCourt. Et pour cause, le président marseillais n'a pas l'intention de quitter son poste. « Vous avez d'un côté Jeffrey Ingram, un proche conseiller de Frank McCourt qui pousse pour vendre l'OM, et de l'autre Jacques-Henri Eyraud qui veut garder son poste. Eyraud a du pouvoir auprès de Frank McCourt mais Ingram en a aussi beaucoup. L'un dit oui et l'autre dit non, ça peut faire tanguer, mais c'est McCourt qui va décider (...) Je sais qu'il sait, et en effet, il n'est pas au bon poste », assure le journaliste sur sa chaîne YouTube .

... mais Labrune fait le forcing