Mercato - OM : Vincent Labrune fait le forcing pour vendre l'OM !

Publié le 8 janvier 2021 à 13h45 par A.M.

Ancien président de l'OM, Vincent Labrune est désormais à la tête de la LFP et pousserait en coulisses pour que Frank McCourt vende le club phocéen.

La vente de l'Olympique de Marseille semble s'accélérer. Ces derniers jours, Thibaud Vézérian assurait que « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser . » L'homme d'affaires américain se laisse un délai de réflexion, mais il semblerait cette fois-ci que la vente de l'OM prenne forme. Et pour cause, en coulisse, différents acteurs travaillent sur ce dossier, à l'image de Vincent Labrune. Nommé président de la LFP ces dernières semaines, Labrune sait qu'il a tout intérêt à ce que l'OM revienne concrètement sur le devant de la scène comme l'explique Thibaud Vézérian.

Labrune très impliqué dans la vente de l'OM ?