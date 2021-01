Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'agent de Caleta-Car fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2021 à 9h30 par D.M.

Agent de Duje Caleta-Car, Jonathan Barnett s’est prononcé sur l’avenir du défenseur central croate de l'OM et a ouvert la porte à un départ cet hiver.

« Si des joueurs sont attractifs, tu dois être prêt à les remplacer. Mais je considère la vente des joueurs comme une façon de rétablir le bilan et une opportunité pour améliorer le club dans le futur » déclarait récemment Pablo Longoria dans les colonnes de la Provence ouvrant ainsi la porte à des départs lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club à l’instar de Boubacar Kamara ou encore de Duje Caleta-Car. Présent à l’OM depuis 2018, le défenseur était proche d’un départ vers la Premier League cet été, mais avait décidé de rester à Marseille afin de disputer la Ligue des champions comme il le confiait récemment : « J'ai eu une offre d'un club de Premier League. C'était une très bonne offre pour le club et pour moi, mais j'ai décidé de rester pour jouer la Champions League parce que c'était mon plus grand rêve .» Toutefois, le club phocéen, en grande difficulté financière, pourrait être contraint de se séparer de plusieurs éléments cet hiver et Caleta-Car pourrait rendre une fière chandelle à ses dirigeants.

« Si Marseille reçoit une grosse offre, il sera peut-être vendu »