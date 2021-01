Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, transferts... Villas-Boas fait une annonce !

Publié le 8 janvier 2021 à 14h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas s'est prononcé sur la situation de l'Olympique de Marseille et notamment sur ses relations avec Frank McCourt, notamment pour gérer le mercato.

Alors que le mercato d'hiver a ouvert ses portes les 2 janvier dernier, l'Olympique de Marseille aura des ambitions pour se renforcer. L'OM cherche un avant-centre et un latéral droit et devra également le vendre afin de renflouer ses caisses. André Villas-Boas et Pablo Longoria ont donc du pain sur la planche. « Pas encore d'infos, on reste plutôt tranquille pour le moment », confie toutefois l'entraîneur de l'OM à l'occasion de son passage en conférence de presse ce vendredi. Le technicien portugais explique également la façon dont il travaille sur le mercato avec Frank McCourt.

«On discute seulement du sportif»