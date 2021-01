Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sort du silence dans deux dossiers chauds !

Publié le 8 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que l'OM va devoir vendre cet hiver, André Villas-Boas a évoqué la situation de Lucas Perrin et Marley Aké, dont un prêt a été envisagé ces dernières heures.

Bien que la volonté d'André Villas-Boas soit de renforcer son effectif par le biais du recrutement d'un attaquant et d'un latéral droit, le technicien portugais a également conscience qu'il faudra vendre cet hiver afin de permettre à l'OM de renflouer ses caisses. L'objectif du club phocéen sera également d'alléger son pléthorique effectif. Florian Chabrolle a ainsi été libéré de ses six derniers mois de contrat et s'est engagé avec l'AC Ajaccio. Mais l'OM ne s'arrêtera surement pas là. Plusieurs jeunes comme Marley Aké ou encore Lucas Perrin pourraient être prêtés.

Villas-Boas ouvre la porte aux départs de Perrin et Aké