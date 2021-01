Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois opérations XXL de Leonardo totalement relancées ?

Publié le 13 janvier 2021 à 12h30 par A.C.

Christian Eriksen, milieu de l’Inter, semble bien être au centre d’une des plus grosses opérations de ce mercato hivernal.

Si Leonardo est toujours à l’affût de la moindre occasion, cet hiver son projet semble plutôt être celui de dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs sont dans le collimateur du directeur sportif du PSG. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Leonardo souhaite vendre Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Julian Draxler. Ce dernier est d’ailleurs en fin de contrat avec le PSG et une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour. Pour l’Argentin la situation est la même, sauf qu’à la différence de Draxler, il semble avoir une piste solide pour ce mercato hivernal. Tuttosport a encore tout récemment assuré qu’Antonio Conte souhaiterait le recruter à l’Inter.

Eriksen à Tottenham, Dela Alli au PSG et Paredes à l’Inter

Leonardo a flairé le bon coup et pourrait déchainer un incroyable jeu de chaises musicales. RMC Sport a en effet annoncé que l’Inter, le Paris Saint-Germain et Tottenham pourraient boucler une grosse opération au cours de ce mercato hivernal. Poussé vers la sortie, Leandro Paredes quitterait le PSG pour rejoindre l’Inter, ce qui libérerait Christian Eriksen, qui retrouverait son ancien club de Tottenham, qui a son tour pourra décider de laisse partir Dele Alli à Paris ! Ce dernier est d’ailleurs la priorité de Mauricio Pochettino au PSG, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com.

L’Inter et Eriksen plombent tout !