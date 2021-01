Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes, Eriksen... Une grosse opération se prépare pour Dele Alli !

Publié le 10 janvier 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Le PSG continuerait de discuter avec Tottenham pour boucler le transfert de Dele Alli. Et dans ce dossier, Leandro Paredes pourrait joueur un rôle crucial. Explications.

C’est reparti pour un tour ! Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours. L’occasion pour les clubs de football et notamment le PSG de saisir les opportunités sur le marché des transferts. Dans une situation financière délicate, le club parisien voudrait recruter malin cet hiver afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Arrivé à Paris il y a quelques jours, l’entraîneur argentin devrait jouer un rôle majeur lors de ce mercato hivernal puisque plusieurs joueurs passés sous ses ordres sont annoncés dans le viseur de la formation française. Désireux de renforcer le milieu de terrain, Leonardo a activé la piste Christian Eriksen (Inter), mais la priorité du dirigeant brésilien demeure Dele Alli.

Leonardo intensifie les discussions avec Tottenham pour Alli

En grande difficulté à Tottenham, l’international anglais était déjà annoncé dans le viseur du PSG durant le dernier mercato estival. Le club parisien souhaitait accueillir le milieu de terrain sous la forme d’un prêt, mais le président des Spurs Daniel Lévy avait apposé son véto. Mais à Paris, ce dossier n’aurait pas été refermé et Leonardo s’activerait afin de boucler l’arrivée de Dele Alli. Un joueur qui ne rentre pas dans les plans de José Mourinho et qui pourrait décider de rejoindre la Ligue 1 afin de retrouver son ancien entraîneur Mauricio Pochettino. Selon les informations exclusives du 10Sport.com datant du 26 décembre dernier, l’entraîneur du PSG privilégie d’ailleurs la piste Dele AlIi plutôt que celle menant à Christian Eriksen. A en croire RMC Sport, Leonardo continuerait de discuter avec Tottenham et les négociations iraient dans le bon sens. Selon le média, « une issue positive est pour la première fois envisagée par les différentes parties » qui doivent toutefois se mettre d’accord sur la formule. En délicatesse sur le plan financier, le club parisien ne compterait pas dépenser d’argent cet hiver ce qui compliquerait les discussions. Un prêt ? Un échange ? Pour l’heure, la teneur des négociations demeure un mystère. Mais avant d’entériner le départ de Dele Alli vers le PSG, Tottenham doit trouver son remplaçant au milieu de terrain et Leandro Paredes pourrait bien avoir son rôle à jouer dans cette opération.

Paredes pourrait provoquer une réaction en chaine favorable au PSG