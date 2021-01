Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Pochettino pour Dele Alli ? La réponse !

Publié le 9 janvier 2021 à 17h10 par D.M.

A la recherche de temps de jeu, Dele Alli devrait quitter Tottenham lors du mercato hivernal. Le PSG suivrait de près la situation, mais n’aurait formulé aucune offre concrète pour l’instant.

A peine arrivé au PSG, Mauricio Pochettino doit se pencher sur le mercato hivernal qui vent d’ouvrir ses portes. L’entraîneur argentin souhaite renforcer l’entrejeu et plusieurs joueurs passés sous ses ordres à Tottenham, sont annoncés dans son viseur. En difficulté à l’Inter, Chrisitan Eriksen souhaiterait quitter Milan cet hiver et figurerait sur les tablettes du PSG. Mais comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 26 décembre dernier, le joueur danois ne serait pas la priorité de Pochettino au milieu de terrain. Selon nos informations, l’entraîneur du PSG souhaite plutôt attirer Dele Alli.

Aucune avancée dans le dossier Alli