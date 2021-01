Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de maître de Leonardo influencé par Pochettino ?

Publié le 9 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

En marge de la session estivale des transferts, le PSG songerait à recruter Sergio Agüero sous l’impulsion de Mauricio Pochettino alors que l’attaquant de Manchester City sera libre de tout contrat.

À peine arrivé au PSG, Mauricio Pochettino semble déjà avoir des idées plein la tête. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 26 décembre dernier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain fait de Dele Alli sa priorité hivernale devant Christian Eriksen. Hormis son ancien protégé lors de son passage sur le banc de Tottenham, Pochettino aurait également des vues sur Paulo Dybala selon Tuttosport . Néanmoins, en raison de la situation économique du PSG et du manque de réelles opportunités sur le marché hivernal, Mauricio Pochettino se tournerait déjà vers le mercato estival au cours duquel il songerait à frapper un gros coup. Selon l’agent Bruno Satin, Pochettino et le directeur sportif Leonardo pourrait travailler de concert pour attirer Sergio Agüero à la fin de la saison.

Agüero «plaît beaucoup» à Pochettino