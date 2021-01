Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair de Conte pour Eriksen !

Publié le 9 janvier 2021 à 16h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Antonio Conte s’est prononcé sur la situation de Christian Eriksen, mais aussi sur le mercato hivernal.

Christian Eriksen a vraisemblablement fait une erreur en quittant Tottenham pour rejoindre l’Inter en janvier 2020. Le milieu de terrain danois, un temps courtisé par le Real Madrid, ne rentre pas dans les plans de son entraîneur Antonio Conte et souhaiterait quitter Milan cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Eriksen est annoncé par la presse italienne dans le viseur du PSG, mais comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 26 décembre dernier, Mauricio Pochettino privilégie la piste menant à Dele Alli (Tottenham). Le joueur de 28 ans espère toujours trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal, mais Antonio Conte a douché ses espoirs en conférence de presse.

« Il n'y aura pas d'entrées ou de sorties lors de mercato »