Mercato - PSG : Leonardo a fait son choix pour Christian Eriksen !

Publié le 9 janvier 2021 à 12h15 par Th.B.

Bien que Christian Eriksen semble être une piste de Leonardo depuis le mercato estival, le directeur sportif du PSG aurait fait savoir à l’Inter que le champion de France ne recruterait pas le milieu offensif pour le moment.

À l’instar de Dele Alli, Christian Eriksen serait une piste chaude de Mauricio Pochettino et du PSG en cette période hivernale des transferts. Pour rappel, à l’occasion du dernier mercato, Leonardo aurait également coché les noms des deux milieux offensifs, sans succès. Bien que Rafinha Alcantara ait déposé ses valises à Paris et semble apporter jusqu’ici satisfaction, le directeur sportif semblerait toujours avoir des vues sur les deux joueurs et ces dossiers ont pris une toute autre ampleur depuis la nomination de l’ancien coach de Tottenham au PSG. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 26 décembre dernier que Mauricio Pochettino était plus sensible au recrutement de Dele Alli qu’à celui de Christian Eriksen.

«Le PSG a assuré à l’Inter qu’il ne fallait pas compter sur le club pour le transfert de Christian Eriksen»