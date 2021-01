Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, Alli... Pochettino a tranché pour son premier gros coup !

Publié le 8 janvier 2021 à 23h45 par A.C.

Entre Christian Eriksen et Dele Alli, annoncés tous les deux dans le viseur du PSG, Mauricio Pochettino aurait fait son choix.

A peine arrivée, Mauricio Pochettino pourrait retrouver certains de ses anciens joueurs au Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas pour Dele Alli et Christian Eriksen, qui ont connu Pochettino à Tottenham et qui sont actuellement en difficulté dans leurs clubs. Le premier ne rentre pas dans les plans d’Antonio Conte à l’Inter et est donc poussé vers la sortie, tandis que le second ne s’entend pas vraiment avec José Mourinho, et pourrait donc se relancer au PSG. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé en exclusivité que les deux joueurs plaisent à Pochettino, qui donne toutefois la priorité à Dele Alli.

Dele Alli plutôt qu’Eriksen pour Pochettino