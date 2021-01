Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le dossier Eriksen !

Publié le 8 janvier 2021 à 19h10 par A.C.

La situation de Christian Eriksen, suivi notamment par le PSG et Tottenham, pourrait radicalement changer.

Le déclic n’a jamais eu lieu pour Christian Eriksen, à l’Inter. Arrivé l’hiver dernier, le milieu de terrain ne semble pas du tout rentrer dans les plans d’Antonio Conte et en Italie on parle déjà d’erreur de casting. Cette situation a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain de son ancien coach Mauricio Pochettino. Plus récemment, un possible retour à Tottenham a également été évoqué, avec Eriksen qui pourrait être impliquée dans une grosse opération, avec notamment Dele Alli qui partirait vers le PSG.

Eriksen pourrait finalement rester à l’Inter !