Mercato - PSG : Eriksen, Dele Alli… La première réponse de Pochettino !

Publié le 9 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que les dernières spéculations font état d’un vif intérêt du PSG pour Christian Eriksen et Dele Alli, Mauricio Pochettino continue d’entretenir le flou sur le mercato hivernal du club de la capitale.

La question revient en boucle depuis maintenant plusieurs semaines : le PSG va-t-il recruter avant la clôture du mercato de janvier ? Et si oui, vers quels profils va se tourner Leonardo ? Avec la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, les premières spéculations sont apparues et ont indiqué que l’entraîneur argentin souhaitait plus que jamais retrouver Christian Eriksen et Dele Alli, ses deux anciens protégés de Tottenham, au PSG. Mais Pochettino refuse pour le moment d’évoquer clairement le recrutement…

« On réfléchira et on parlera »