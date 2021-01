Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand coup de balai à l’étude par Mauricio Pochettino !

Publié le 10 janvier 2021 à 12h45 par T.M.

Désormais aux commandes au PSG, Mauricio Pochettino serait actuellement en train de réfléchir sur les joueurs à vendre durant ce mois de janvier.

Un nouveau chapitre débute au PSG. Désormais, c’est Mauricio Pochettino qui est sur le banc de touche et des changements sont attendus avec la prise de fonction de l’Argentin. Alors que cela devrait se répercuter sur le terrain, cela devrait aussi être le cas sur le marché des transferts. Et dès ce mois de janvier, l’effet Pochettino pourrait se faire ressentir dans la capitale. Avec le natif de Murphy aux commandes, Christian Eriksen et Dele Alli sont annoncés proches du PSG. Dans le même temps, certains joueurs pourraient également s’en aller. Un grand ménage qui serait actuellement préparé par Mauricio Pochettino.

Pochettino se donne quelques jours