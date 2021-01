Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande surprise à prévoir pour l’avenir de Julian Draxler ?

Publié le 6 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que son contrat avec le PSG touche à sa fin, Julian Draxler pourrait bien rester dans la capitale au-delà du mois de juin...

Le temps presse pour le PSG, le contrat de Julian Draxler se termine dans six mois, et n'a toujours pas été prolongé. L'international allemand pourrait alors être transféré dès cet hiver ou pire encore, il pourrait s'engager avec le club de son choix dès maintenant, et quitter le club de la capitale sans la moindre contrepartie cet été. Plusieurs clubs européens, comme Arsenal, le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin seraient d'ailleurs intéressés par Julian Draxler. Pour autant, le milieu de terrain du PSG âgé de 27 ans n'aurait pas l'intention de quitter la capitale.

« Draxler ne serait pas fermé à une prolongation de contrat »