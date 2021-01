Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La peur gagne le Barça dans le feuilleton Messi !

Publié le 5 janvier 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors qu’il n’a pas affirmé son souhait de rester lors de sa longue interview accordée à La Sexta le 27 décembre, Lionel Messi pourrait donc quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Une éventualité que le candidat à la présidence Agusti Benedito craint.

« Sportivement, nous pouvons avoir un joueur franchise, mais pas deux. Neymar pourrait l’être, mais nous avons Messi. Il faut convaincre Leon de ne pas partir, mais que j’ai entendu Neymar parler de rejouer ensemble, j’ai pensé qu’à l’approche de sa Coupe du monde, le Qatar pourrait la fêter en réunissant ces deux joueurs. Nous ne pourrons pas rivaliser, cela dépend de Messi » . Voici le message que Agusti Benedito livrait à As le 27 décembre dernier. Cependant, quelques heures plus tard, l’interview que Lionel Messi a donné à La Sexta était diffusée. Au cours de cet entretien qui s’est étalé sur une heure, le capitaine du FC Barcelone a réfuté discuter avec Pep Guardiola pour une arrivée en fin de saison à Manchester City tout en calmant le jeu par rapport à l’appel du pied de Neymar pour qu’il le rejoigne au PSG. Sous contrat jusqu’en juin prochain, n’ayant toujours pas entamé les discussions pour le prolonger et ayant déjà fait part de sa volonté de quitter le club blaugrana lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait de fortes chances de claquer la porte une fois la saison terminée selon Agusti Benedito, candidat aux élections présidentielles qui auront lieu le 24 janvier prochain.

« La vérité, c'est que je suis pessimiste »