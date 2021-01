Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino relance le feuilleton Paul Pogba !

Publié le 10 janvier 2021 à 8h45 par D.M.

Récemment nommé entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino voudrait recruter Paul Pogba, qui souhaiterait toujours quitter Manchester United à la fin de la saison.

Ancien joueur du PSG, Mauricio Pochettino a fait son grand retour dans la capitale. Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, l’entraîneur argentin s'est installé sur le banc parisien pour prendre la succession de Thomas Tuchel et devrait avoir une grande influence sur les prochains recrutements du PSG. Plusieurs joueurs de Premier League sont ainsi annoncés dans son viseur à l’instar de Dele Alli (Tottenham), Harry Kane (Tottenham) ou encore Sergio Agüero (Manchester City). Et ce dimanche, la presse anglaise annonce que Pochettino serait tombé sous le charme d'un joueur de Manchester United, bien connu en France.

Pochettino intéressé par Paul Pogba