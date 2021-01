Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau chantier colossal attend Leonardo !

Publié le 10 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Désireux de renforcer différents secteurs de jeu du PSG, Leonardo s'attaque désormais à un nouveau chantier, à savoir l'attaque.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain durant l'été 2019, Leonardo s'est rapidement penché sur de nombreux chantiers à régler au sein de l'effectif du club de la capitale. L'été dernier encore, avec l'arrivée de Rafinha et Danilo Pereira, il a densifié un secteur de jeu qui présentait des lacunes. Mais dans les prochains mois, c'est peut-être au poste d'avant-centre que le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers. Après les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, Moise Kean a été prêté sans option d'achat, tandis que la situation de Mauro Icardi pose question. Et l'arrivée de Mauricio Pochettino rebat également les cartes.

Kean, Icardi, Agüero... Le chantier de l'avant-centre au PSG