Mercato - OM : Énorme soulagement pour le projet McCourt !

Publié le 10 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Véritable boulet financier de l’OM depuis 2018 avec son salaire très imposant et son statut de remplaçant de luxe, Kevin Strootman s’apprête à quitter le club phocéen.

Désiré par Rudi Garcia à l’OM, Kevin Strootman débarquait finalement de l’AS Rome en 2018 pour 25M€. Un montant conséquent pour le projet McCourt, tout comme le salaire du milieu de terrain néerlandais, qui perçoit environ 500 000€ par mois au sein du club phocéen alors qu’il a rapidement été relégué au statut de remplaçant. Du coup, l’OM cherche à se débarrasser de Strootman depuis un certain temps, et Pablo Longoria devrait enfin parvenir à ses fins dans ce dossier.

Strootman devrait rejoindre le Genoa

Comme l’a révélé Sky Italia samedi, Kevin Strootman devrait très prochainement être prêté par l’OM du côté du Genoa, qui prendra en charge une partie de son salaire. L’occasion pour Pablo Longoria d’alléger considérablement la masse salariale du club, mais également pour Strootman de retrouver du temps et de la valeur marchande avant de, pourquoi pas, viser un départ définitif de l’OM lors du prochain mercato estival.