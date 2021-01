Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria victime d'un sale coup à 0€ ?

Publié le 9 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

Convoité par l'OM, Arkadiusz Milik voit son contrat à Naples prendre fin en juin prochain. Et alors que le club phocéen souhaite le recruter dès cet hiver, la Juventus travaille en coulisses afin de l'attirer libre dans 6 mois.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille cherchera absolument à recruter un nouvel avant-centre. Et pour cause, Dario Benedetto ne donne pas entière satisfaction et André Villas-Boas ne semble pas avoir d'autres options crédibles à ce poste puisque l'entraîneur de l'OM ne compte pas sur Valère Germain et Kostas Mitroglou. Par conséquent, Pablo Longoria scrute le marché et a identifié plusieurs pistes à l'image de celle menant à Arkadiusz Milik, qui joue peu à Naples. L'OM ferait le forcing pour attirer l'attaquant polonais dès cet hiver. Cependant, malgré la situation contractuelle de Milik, dont le bail arrive à échéance en juin prochain, le club italien reste gourmand et réclame 15M€.

La Juve fait le forcing pour Milik !