Mercato - OM : Un premier rebondissement pour le départ de Strootman ?

Publié le 9 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que la presse italienne assure que le prêt de Kevin Strootman au Genoa est quasiment bouclé, ce dossier ne serait finalement pas si avancé...

Pablo Longoria est tiraillé entre les demandes d'André Villas-Boas, qui souhaite voir débarquer des renforts, et les exigences de Frank McCourt, qui veut vendre des joueurs afin d'équilibrer les comptes. Dans cette optique, l'OM s'active pour dénicher des belles affaires aux postes d'avant-centre et de latéral droit, mais également pour trouver des portes de sorties à ses indésirables. Le premier concerné est Kevin Strootman. Loin d'être un cadre aux yeux d'André Villas-Boas, le milieu de terrain néerlandais est surtout le joueur le mieux payé de l'effectif de l'OM et son départ permettrait d'alléger de façon importante la masse salariale du club.

Le départ de Strootman loin d'être acté ?