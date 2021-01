Foot - Mercato

Mercato : Tottenham et Arsenal à la lutte sur un dossier à 35M€ !

Publié le 9 janvier 2021 à 12h05 par La rédaction

En grande forme sous le maillot de Leipzig, Marcel Sabitzer est convoité du côté de la Premier League. Le club allemand ne semble néanmoins pas disposer à lâcher son joueur en cours de saison.