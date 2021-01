Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes au coeur d’une grosse opération hivernale ?

Publié le 9 janvier 2021 à 10h15 par Th.B.

Intéressée par le profil de Leandro Paredes, l’Inter prévoirait de lancer une offensive auprès du PSG pour son milieu de terrain. Mais avant tout, le club nerazzurri travaillerait sur la vente de Christian Eriksen devenu indésirable aux yeux d’Antonio Conte.

Au cours du mercato hivernal, qui devrait être un marché d’opportunités pour Leonardo et les dirigeants du club de la capitale comme Le Parisien le révèle dans ses colonnes du jour, le PSG pourrait bien faire des affaires et en particulier une avec l’Inter. En effet, La Gazzetta dello Sport dévoile ce samedi que l’Inter aurait toujours des vues sur Leandro Paredes. En effet, le profil du milieu de terrain du PSG plairait à Antonio Conte, entraîneur du club lombard. L’Argentin serait même la priorité du technicien italien. Cependant, afin de pouvoir recruter Paredes, l’Inter devrait dégraisser son effectif en amont.

La vente d’Eriksen avant l’offensive pour Paredes ?