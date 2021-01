Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le compte à rebours est lancé pour Lionel Messi !

Publié le 9 janvier 2021 à 11h15 par D.M.

Lionel Messi attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles avant de décider s’il prolonge ou pas son contrat avec le FC Barcelone.

Les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone doivent se tenir le 24 janvier prochain et l’avenir de Lionel Messi est assurément l’un des sujets brûlants de cette campagne. Proche d’un départ cet été l’attaquant argentin a finalement pris la décision de rester en Catalogne afin d’éviter de rentrer en conflit avec sa direction. Mais son contrat se termine à la fin de la saison et un transfert lors du prochain mercato estival reste d’actualité. Le PSG et Manchester City sont annoncés comme des destinations possibles, mais pour l’instant, Lionel Messi n’aurait pris aucune décision définitive concernant son avenir.

« Dans un ou deux mois, on saura s'il quitte Barcelone »