Mercato - PSG : La vérité sur les intentions de Leonardo avec Messi !

Publié le 9 janvier 2021 à 9h45 par Th.B.

Annoncé comme potentiel futur club de Lionel Messi, le PSG aurait d’ores et déjà prévu de tenter sa chance. C’est du moins le message que certains dirigeants parisiens aurait fait passer au journaliste Julien Laurens.

Depuis l’appel du pied de Neymar à ESPN Argentine au début du mois de décembre, Lionel Messi est constamment lié au PSG alors que son contrat court jusqu’en juin prochain au FC Barcelone. À l’occasion d’un entretien accordé à La Sexta diffusé le 27 décembre dernier, le capitaine du FC Barcelone n’a pas voulu confirmer la tendance et a répondu le message suivant à Neymar concernant une potentielle arrivée au PSG. « On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez ». Qu’en est-il de la position du PSG et de ses dirigeants sur la question ?

«Le PSG va tenter»