Mercato - PSG : Leonardo doit-il se positionner sur Sergio Agüero ?

9 janvier 2021

Arrivant en fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero figurerait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait alors faciliter une éventuelle venue de Lionel Messi dans la capitale. Mais selon vous, Leonardo doit-il se positionner sur l’Argentin ?

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, de nombreux joueurs en lien avec l’Argentin ont été annoncés sur les tablettes du club de la capitale, à l’instar d’Hugo Lloris, Harry Kane, Paulo Dybala ou encore Wilfried Zaha. Et ces dernières heures, un nouveau nom a été ajouté à cette liste, celui de Sergio Agüero. D’après les informations divulguées par l'agent Bruno Satin sur le plateau du Late Football club ce jeudi soir, l’attaquant de Manchester City serait même la priorité de Mauricio Pochettino pour le prochain mercato estival.

Agüero au PSG, bonne ou mauvaise idée ?