Mercato - PSG : Le Real Madrid et Barcelone relancent une piste de Pochettino !

Publié le 9 janvier 2021 à 15h10 par Th.B.

Potentielle recrue hivernale de Mauricio Pochettino, en quête de renforts pour la seconde partie de saison, Christian Eriksen pourrait néanmoins finir ailleurs. Son agent aurait approché le FC Barcelone et le Real Madrid.

En ce qui concerne le dossier Christian Eriksen, qui risque de fortement animer le mercato hivernal, il ne faudrait pas compter sur le PSG. C’est en effet l’information que Julien Laurens, journaliste d’ ESPN , a communiqué ces dernières heures lors du podcast The Transfer Talk de Sky Sports . « D’après mes sources, le PSG a assuré à l’Inter qu’il ne fallait pas compter sur le club pour le transfert de Christian Eriksen pour le moment ». Cependant, en raison du fait que Antonio Conte ne compterait plus sur lui à l’Inter, son départ semblerait à ce jour inéluctable au cours du mercato. Et son agent proposerait ses services à un bon nombre de clubs.

L’agent d’Eriksen ne se fermerait aucune porte