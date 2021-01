Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Ramos et Messi, le PSG se mettrait à rêver plus grand !

Publié le 9 janvier 2021 à 14h45 par Th.B.

Le journaliste Josep Pedrerol lâchait une bombe début janvier concernant l’intérêt du PSG pour Sergio Ramos où il pourrait débarquer avec Lionel Messi à la fin de la saison. The Athletic a fait un point sur cette double-opération stratosphérique.

Ces derniers temps, le feuilleton Sergio Ramos enflamme la toile. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou sur les plateaux télévisés, l’avenir du capitaine du Real Madrid, où il n’est contractuellement lié que jusqu’en juin prochain, fait beaucoup parler. Sur les antennes de La Sexta à l’occasion de l’enregistrement de l’émission El Chiringuito , le journaliste Josep Pedrerol dévoilait les dessous, dans la nuit du 5 janvier, d’une conversation entre Sergio Ramos et Florentino Pérez ayant eu lieu quelques jours auparavant. Au cours de cet entretien, le capitaine du Real Madrid aurait fait savoir à son président, que le PSG serait prêt à lui offrir un pont d’or et à mettre à sa disposition un gros projet avec notamment Lionel Messi. Quelle est la vérité dans ces propos et quels sont les dessous de l’entrevue en question ? The Athletic en dit plus ce samedi.

Sergio Ramos y croit pour le PSG avec Messi