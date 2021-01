Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand coup de Leonardo avec Sergio Ramos prend forme !

Publié le 9 janvier 2021 à 16h10 par D.M.

Les négociations pour la prolongation de Sergio Ramos seraient dans l’impasse. Une bonne nouvelle pour le PSG qui suivrait attentivement la situation du joueur du Real Madrid.

L’avenir de Sergio Ramos est sur toutes les lèvres au Real Madrid. L’emblématique joueur espagnol voit son contrat expirer à la fin de la saison et ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour le prolonger. Le capitaine de la formation merengue voudrait allonger son bail de plusieurs saisons, mais la direction du Real Madrid, conformément à ses habitudes, ne lui propose qu’une prolongation d’un an. Une proposition jugée insuffisante par Sergio Ramos, qui pourrait prendre la porte de sortie à la fin de la saison. Et à en croire la presse espagnole, le PSG serait prêt à l’accueillir lors du prochain mercato estival.

« Il veut rester au Real Madrid, mais il veut un contrat de deux ans »