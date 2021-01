Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre le PSG et Sergio Ramos, ça coince !

Publié le 9 janvier 2021 à 11h00 par Th.B.

Bien que les deux clubs soient liés à Sergio Ramos, le PSG et Manchester City ne seraient pas emballés par l’idée de faire un gros pari pour le capitaine du Real Madrid qui sera âgé de 35 ans au printemps.

Le Real Madrid pourrait perdre Sergio Ramos dans les prochaines semaines, en raison de sa situation contractuelle qui ne semble pas être sur le point de se régler. En effet, son contrat avec le champion d’Espagne court jusqu’en juin prochain, et à ce jour, aucune réelle avancée ne serait à noter. Pire, le principal intéressé aurait plutôt la tête ailleurs et particulièrement tournée vers le PSG. À l’occasion d’une entrevue avec le président Florentino Pérez, Sergio Ramos aurait révélé à son dirigeant que le PSG était prêt à bâtir une équipe autour de lui et Lionel Messi la saison prochaine. C’est du moins l’information que Josep Pedrerol a divulgué sur le plateau d ’El Chiringuito dernièrement. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le PSG et City très sceptiques pour le dossier Ramos