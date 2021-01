Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a du pain sur la planche pour Lionel Messi !

Publié le 9 janvier 2021 à 10h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble bel et bien espérer mettre la main sur Lionel Messi, cette opération serait loin d’être bouclée pour le club de la capitale et ce pour une raison bien précise. Explications.

Depuis le 1er janvier, Lionel Messi se trouve dans la possibilité de discuter avec un club n’évoluant pas en Liga pour se mettre d’accord sur les termes de son potentiel nouveau contrat. En effet, son engagement contractuel avec le FC Barcelone expirant à la fin de la saison, le capitaine du Barça peut déjà préparer son avenir. Cependant, comme il l’a fait savoir lors de son entretien diffusé le 27 décembre dernier par La Sexta , Messi n’aurait pas encore pris sa décision. Le PSG ? Manchester City ? La Major League Soccer voire une prolongation de contrat ? Tout reste encore possible. Cependant, le PSG semblerait croire en ses chances de recruter, libre de tout contrat, le sextuple Ballon d’or une fois la saison terminée.

«Je ne pense pas que ce soit réaliste»