Mercato - FC Nantes : Domenech déjà sur le point de perdre un grand espoir ?

Publié le 9 janvier 2021 à 10h00 par La rédaction

Pur produit de la formation nantaise, Abdoulaye Dabo a tapé dans l'œil d'un club qui oriente son recrutement vers des jeunes extrêmement talentueux : la Juventus.

Formé au FC Nantes, Abdoulaye Dabo est parvenu à se faire une place chez les pros lors de la présence, au poste d'entraîneur, de Miguel Cardoso. L'ailier gauche de 21 ans est même devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à signer un contrat professionnel avec les Canaris . Considéré comme l'un des plus gros potentiels de sa génération, Dabo a déjà été approché à de nombreuses reprises par des grands clubs européens tels que la Juventus, le PSG et Séville. Resté au FC Nantes, il évolue actuellement avec la réserve des Canaris . L'international français chez les jeunes attire de nouveau les convoitises, en ce mercato hivernal, d'un club qui revient à la charge.

Dabo vers un prêt à la Juve !