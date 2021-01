Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud de Pablo Longoria est réglé pour 7M€ !

Publié le 8 janvier 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria convoitait Bryan Reynolds pour pouvoir épauler Hiroki Sakai au poste de latéral droit à l'OM, le jeune joueur de Dallas serait finalement proche de rejoindre la Juventus.

Depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich l'été dernier, l'OM s'est lancé à la recherche d'un renfort pour pouvoir étoffer le poste de latéral droit. Pour soutenir Hiroki Sakai, Pablo Longoria et l'OM ont notamment coché le profil de Bryan Reynolds. Déjà attendu comme le futur crack du football états-unien, le jeune joueur de 19 ans attire les convoitises de nombreux clubs européens, ce qui ne facilite pas les affaires de l'OM. Parmi les prétendants, la Juventus était annoncée comme étant favorite et prête à transmettre une belle offre à l'actuel club de Reynolds, le FC Dallas. C'est désormais chose faite.

Reynolds vers la Juventus puis Benevento ?