Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour ce dossier de Longoria !

Publié le 7 janvier 2021 à 22h45 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit pour épauler Hiroki Sakai, Pablo Longoria suivrait notamment le jeune Bryan Reynolds.

Annoncé déjà comme un futur crack du football états-unien, Bryan Reynolds fait beaucoup parler de lui. En Europe, plusieurs clubs le suivraient de près et c’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, qui n’est pas très fourni au poste de latéral droit depuis le départ de Bouna Sarr. Mais l’OM n’est pas seul, puisque ces dernières semaines la presse italienne parlait d’une offensive d’envergure de la Juventus... qui tarde à se concrétiser. Ainsi, Pablo Longoria aurait toujours une carte à jouer pour Reynolds.

L’AS Roma relance Bryan Reynolds