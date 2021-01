Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Moussa Dembélé tout proche de l’Atlético ?

Publié le 8 janvier 2021 à 8h18 par G.d.S.S.

En manque cruel de temps de jeu ces dernières semaines à l’OL, Moussa Dembélé intéresse fortement l’Atlético de Madrid qui aurait fait parvenir une offre de prêt.