Mercato - OM : Pour Florian Thauvin, c’est terminé !

Publié le 8 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’OM peinerait à trouver un terrain d’entente avec le clan Florian Thauvin pour sa prolongation de contrat, le club phocéen pourrait déjà bien avoir avancé pour boucler sa succession.

Et si l’histoire entre l’OM et Florian Thauvin se terminait à la fin de la saison ? Compte tenu de la situation contractuelle du jour et des discussions entre les dirigeants phocéens et l’entourage du champion du monde tricolore, c’est une hypothèse à prendre en considération. En effet, à l’instant T, les négociations pour prolonger le contrat de Thauvin courant jusqu’en juin prochain ne seraient pas à un stade avancé. Calciomercato.com et certains médias italiens ont même révélé ces dernières heures que Florian Thauvin aurait repoussé la dernière offre de prolongation soumise par l’OM. En parallèle, le Milan AC continuerait de placer ses pions afin de l’accueillir gratuitement à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Et quelle est la situation à l’OM ?

Pas d’avancée pour Thauvin, contrairement au dossier Gray