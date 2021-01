Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le vestiaire valide déjà l’arrivée de Domenech !

Publié le 9 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Si les supporters du FC Nantes n’ont pas caché leur colère suite à l’arrivée de Raymond Domenech, dans le vestiaire des Canaris, l’ancien sélectionneur des Bleus semble déjà adopté.

Une fois n’est pas coutume, Waldemar Kita s’est séparé de son entraîneur et Christian Gourcuff a ainsi quitté le banc du FC Nantes il y a quelques semaines. Pour le remplacer, le président des Canaris a étudié différentes pistes, avant d’étonner tout le monde en faisant confiance à Raymond Domenech. Après 10 ans sans officier, l’ancien entraîneur de l’équipe de France est donc revenu aux affaires. Ce qui n’a pas manqué de susciter la colère des supporters du FC Nantes. Et si à l’extérieur cela serait donc tendu autour de Domenech, la situation n’est clairement pas la même en interne.

« On apprécie la façon dont il travaille »