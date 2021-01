Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente se précise à l’OM !

Publié le 9 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Pour équilibrer les comptes, l’OM pourrait se séparer de certains joueurs. Alors que Duje Caleta-Car fait partie des candidats au départs, la porte serait bien ouverte pour le Croate.

N’ayant pas réussi à vendre énormément lors du dernier mercato estival, l’OM pourrait acter plusieurs départs lors de ce mois de janvier. Cherchant à faire rentrer de l’argent dans les caisses et rapidement, les Phocéens pourraient notamment se séparer de leurs joueurs à grosse valeur marchande. Les regards se tournent ainsi vers Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. Cet été, le Croate avait été proche d’un départ, faisant finalement le choix de rester à l’OM. L’heure du départ aurait-elle finalement sonné ?

« Qui sait ? »