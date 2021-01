Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux indésirables de Villas-Boas poussés vers la sortie ?

Publié le 8 janvier 2021 à 20h10 par La rédaction

Alors qu'il doit manoeuvrer avec un budget extrêmement serré à l'OM, Pablo Longoria veut dégraisser l'effectif en place, notamment en plaçant sur le marché un certain nombre de joueurs secondaires.

Du côté de l'OM, les finances ne sont clairement pas au mieux et, évidemment, la crise sanitaire actuelle en lien avec le coronavirus n’arrange rien. Sur la Canebière, le déficit est immense et les difficultés économiques s'amoncellent. Face à cela, les dirigeants de l'OM doivent redoubler d'efforts et d'inventivité pour se renforcer intelligemment, sans puiser encore davantage dans des caisses déjà vides, et pour pouvoir aligner une équipe compétitive. C'est pourquoi Pablo Longoria planche depuis le début du mercato hivernal sur les possibles arrivées d'un attaquant et d'un latéral droit. Pour cela, l'OM va également devoir dégraisser.

Khaoui et Radonjic vers la sortie