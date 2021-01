Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo affiche son optimisme !

Publié le 9 janvier 2021 à 11h10 par Th.B.

Comme Fabrizio Romano l’a récemment fait savoir, la priorité hivernale du PSG serait d’avancer dans les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Les prochaines semaines seraient déterminantes selon Julien Laurens qui révèle au passage la confiance des dirigeants parisiens.

Avant même que Mauricio Pochettino ne soit officiellement présenté comme nouvel entraîneur du PSG, de sérieuses rumeurs de transfert ont pris de l’ampleur depuis le licenciement de Thomas Tuchel. Parmi elles, Dele Alli, Christian Eriksen ou encore Paulo Dybala. Néanmoins, Leonardo aurait fait savoir lors des discussions finales avec l’entraîneur argentin que l’accent n’allait pas être mis sur le recrutement cet hiver, mais plutôt sur les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé, leurs engagements respectifs expirant en juin 2022. C’est du moins l’information que Fabrizio Romano divulguait récemment pour sa rubrique Here We Go pour CBS Sports . Journaliste pour ESPN , Julien Laurens a confirmé la tendance en expliquant qu’au PSG, on estimerait que les deux stars offensives souhaitent signer un nouveau contrat.

«Le PSG est assez confiant, les deux joueurs veulent rester»