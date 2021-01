Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler une opération inespérée !

Publié le 9 janvier 2021 à 8h30 par D.M.

Selon la presse italienne, Kevin Strootman devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa. Le milieu de terrain devrait passer sa visite médicale ce lundi.

Arrivé à l’OM en 2018 en provenance de l’AS Roma, Kevin Strootman n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Ainsi, Pablo Longoria, qui cherche à alléger la masse salariale lors de ce mercato hivernal, chercherait à se séparer du milieu de terrain néerlandais. « Il a le plus gros salaire de l'effectif. C'est vrai. Kevin connaît sa situation » déclarait d'ailleurs le head of football de l’OM dans les colonnes de la Provence il y a quelques jours laissant entendre que Strootman pourrait quitter la formation phocéenne. Alors que des rumeurs évoquaient récemment un transfert à Trabzonspor, Kevin Strootman devrait finalement faire son retour en Serie A.

Strootman de retour en Italie ?