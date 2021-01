Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de vol est fixé pour le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 9 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Malgré un budget limité, Pablo Longoria se démène toutefois pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Et pour cela, le dirigeant de l’OM ne manquerait pas d’idées.

Actuellement, la situation financière est critique du côté de l’OM. En effet, les caisses sont vides et il faut combler un gros déficit. Ainsi, alors que Frank McCourt réclamerait de rapidement faire entrer de l’argent, Pablo Longoria doit donc s’activer. Des départs sont ainsi attendus et dans cette situation, il sera forcément difficile de faire venir de nouveaux joueurs. Comment recruter sans argent ? Tel est le problème qui serait posé au « Head of Football » de l’OM. Alors que la mission est complexe, des solutions existent tout de même.

Longoria a un plan