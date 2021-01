Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler plusieurs départs !

Publié le 8 janvier 2021 à 23h10 par La rédaction

L'OM compterait beaucoup trop de contrats professionnels selon Pablo Longoria, qui souhaite prêter certains des jeunes joueurs du club.

Toujours dans l'optique de dégraisser et de permettre à l'OM de limiter les dépenses inutiles, Pablo Longoria et les dirigeants du club doivent se montrer extrêmement prudents et malins, notamment lors de ce mercato hivernal. Même si le souhait de se renforcer sur certains postes est grand du côté de Marseille, Longoria peine à trouver son bonheur en raison du manque du moyen l'empêchant de rivaliser avec des concurrents moins en difficulté. Pour remédier à cela, le dirigeant espagnol a évoqué avoir placé certains éléments secondaires sur le marché des transferts mais il a pris des décisions en ce qui concerne certains des jeunes joueurs de l'OM.

L'OM veut prêter ses jeunes