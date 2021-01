Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point d’offrir un premier renfort à Villas-Boas !

Publié le 8 janvier 2021 à 18h15 par A.C. mis à jour le 8 janvier 2021 à 18h16

Pablo Longoria semble enfin avoir trouvé le renfort dont a besoin l’Olympique de Marseille.

Avec le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, le poste de latéral droit s’est retrouvé moins fourni. André Villas-Boas ne peut en effet compter que sur Hiroki Sakai à ce poste et les dernières pistes de l’Olympique de Marseille sont tombées à l’eau les unes après les autres. Pablo Longoria aurait toutefois trouvé son bonheur en Serie A. D’après les informations de Sky Sport Italia , l’OM aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat pour Pol Lirola, actuellement sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2024.

C’est très chaud pour Pol Lirola