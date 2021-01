Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Mbappé était à l’origine du départ de Tuchel ?

Publié le 9 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Cela a surpris tout le monde, le PSG s’est séparé de Thomas Tuchel. Et pour Mohamed Bouhafsi, Kylian Mbappé pourrait bien avoir joué un rôle dans cette décision.

Le 24 décembre dernier, l’information a eu l’effet d’une bombe. En effet, au lendemain de la victoire du PSG face à Strasbourg pour sa dernière rencontre de 2020, la presse allemand annonçait que le club de la capitale avait décidé de remercier Thomas Tuchel, à qui il restait encore 6 mois de contrat. Quelques jours plus tard, le PSG a officialisé cela, se séparant ainsi de l’Allemand. Alors que tout le monde a été surpris par ce départ de Tuchel, Mohamed Bouhafsi est revenu sur cet événement, émettant notamment l’idée d’un lien de cause à effet avec Kylian Mbappé.

« Ça a pu jouer »