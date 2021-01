Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le rendez-vous est fixé pour l’avenir de Cuisance et Balerdi !

Publié le 7 janvier 2021 à 22h10 par T.M.

Cet été, Leonardo Balerdi et Michael Cuisance ont été prêts avec option d’achat à l’OM. Et concernant la levée de ces options, il va falloir encore attendre un peu…

Lors du dernier mercato estival, on prédisait le pire pour l’OM. En effet, pour Pablo Longoria, la mission s’annonçait compliquée pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas étant donné que les moyens étaient limitées. Finalement, le Head of Football a su faire preuve d’ingéniosité pour offre du sang neuf à l’entraîneur de l’OM. Ainsi, ce sont 5 recrues qui ont rejoint l’effectif phocéen que ce soit gratuitement (Pape Gueye) ou sous la forme de prêt (Leonardo Balerdi, Michael Cuisance).

Une décision au printemps !