Mercato - OM : Enorme danger pour Longoria dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 7 janvier 2021 à 18h10 par A.D.

Pour renforcer l'attaque d'André Villas-Boas, Pablo Longoria penserait à recruter Demarai Gray. Pour mener à bien ce dossier, le Head of Football de l'OM aurait déjà approché l'agent du joueur, mais il ne serait pas le seul. Alors qu'elle serait également sur les traces de l'ailier de Leicester, la direction de Southampton aurait aussi pris contact avec son représentant.

Pablo Longoria serait sur tous les fronts. En plus d'un avant-centre, le Head of Football de l'OM voudrait également offrir un ailier à André Villas-Boas. Dans cette optique, il aurait identifié le profil de Demarai Gray, qui sera en fin de contrat le 30 juin à Leicester. Et pour ne pas perdre de temps sur ce dossier, le dirigeant marseillais serait déjà passé à l'action. D'après les dernières indiscrétions de Nabil Djellit, journaliste de France Football , Pablo Longoria aurait déjà lancé les contact avec l'agent de Demarai Gray. Une information confirmée par Nicolo Schira.

Longoria doit garder un oeil sur Southampton pour Demarai Gray

Comme l'a précisé Nicolo Schira sur son compte Twitter , Pablo Longoria aurait bel et bien approché le clan Demarai Gray. Toutefois, le Head of Football de l'OM ne serait pas le seul à avoir bougé son petit doigt sur ce dossier. A en croire le journaliste italien, Southampton, qui serait aussi sur les traces de l'attaquant de Leicester, se serait également entretenu avec son représentant. Reste à savoir qui de l'OM ou des Saints auront les meilleurs arguments pour convaincre Demarai Gray et son entourage.