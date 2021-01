Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour la succession de Thauvin !

Publié le 7 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

En fin de contrat à Leicester, Demarai Gray aurait éveillé l’intérêt de l’OM. Alors que le Britannique pourrait venir remplacer Florian Thauvin à terme, Pablo Longoria aurait décidé de passer la seconde dans ce dossier.

L’avenir de Florian Thauvin est plus incertain que jamais. Important dans le schéma d’André Villas-Boas, le joueur de l’OM pourrait toutefois s’en aller librement à l’issue de la saison. En effet, en fin de contrat, le champion du monde semble encore très loin de prolonger et cela pourrait même ne pas arriver. Selon les dernières informations de France Football , suite au parcours en Ligue des Champions, Thauvin aurait considéré que le mieux pour lui était de s’en aller. Un terrible coup dur pour l’OM dont il faudra se relever. Et pour remplacer l’ailier, Pablo Longoria regarderait notamment du côté de l’Angleterre, étant visiblement intéressé par Demarai Gray, en fin de contrat à Leicester.

Les discussions ont débuté !