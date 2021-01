Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour cet attaquant

Publié le 9 janvier 2021 à 7h45 par B.C.

Pisté par l’OM, Patrick Cutrone a retrouvé Wolverhampton et il devrait bien y rester.

C’est l’une des nombreuses pistes évoquées ces derniers jours, pour l’Olympique de Marseille. Peu utilisé à la Fiorentina cette saison, Patrick Cutrone aurait tapé dans l’œil de Pablo Longoria à en croire Sky Sport Italia . Mais Wolverhampton a été plus rapide que l’OM. Le club britannique a en effet tout récemment mis un terme au prêt de l’attaquant. Certains observateurs annonçaient un nouveau prêt pour Cutrone, mais les Wolves ont annoncé qu’ils souhaitent garder Cutrone jusqu’à la fin de la saison.

« Nous avons décidé de le reprendre en espérant qu'il puisse nous aider »